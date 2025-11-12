Спасатели потушили квартиру в многоэтажке в Выгоничском районе утром в среду. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 12 ноября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Выгоничском районе. В посёлке Лопушь на улице Деснянская загорелась квартира в многоэтажном доме.

На вызов приехали две пожарные автоцистерны. Спасатели оперативно справились с возгоранием.

Люди травм на пожаре не пострадали. В причинах пожара разбираются эксперты.