Специалист по закупкам брянского предприятия получил условный срок и крупный штраф

Суд назначил специалисту по закупкам ЗАО «Брянский Арсенал» условное лишение свободы и полмиллиона штрафа за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе. На скамье подсудимых оказался 46-летний бывший специалист по логистике и закупкам ЗАО «Брянский Арсенал».
С декабря 2020 года по октябрь 2021 года мужчина получил от представителя двух организаций 71 тысячу рублей за одобрение заведомо невыгодных для промышленного предприятия заявок на оказание транспортных услуг. Преступление выявили сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД.
Суд приговорил виновного к году лишения свободы условно и штрафом в размере семикратной суммы коммерческого подкупа. Решение не вступило в законную силу.
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