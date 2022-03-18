Спровоцировавший смертельное ДТП брянец пойдёт под суд

51-летняя пассажирка умерла от ожогов и травм.

Специализированный отдел Следственного управления регионального УМВД расследовал уголовное дело о смертельном ДТП. Авария произошла 25 декабря прошлого года на шестом километре дороги «Обход г. Брянска» в Брянском районе.

33-летний водитель Audi 90 выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с «ГАЗ 330232». От удара иномарка загорелась. 51-летняя пассажирка от ожогов и травм умерла.

Фигурант признал свою вину. Ему грозит до пяти лет колонии.