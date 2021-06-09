Стали известны подробности смертельной аварии под Климово

Один человек погиб, трое, включая детей, получили травмы.

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла 8 июня около 9.00 на 7-м километре дороги Чуровичи – Климово – граница с Украиной в Климовском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 36-летний водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio под управлением 43-летнего водителя. В Kia Rio находились двое детей.

Водитель Kia Rio погиб от полученных травм. Его 9-летнего пассажира госпитализировали с ушибом грудной клетки; 12-летнего пассажира доставили в больницу с ушибом грудной клетки и тупой травмой живота.

Также пострадал водитель Volkswagen Passat – его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытым переломом правой ключицы и тупой травмой живота.