Стало известно о бое с украинскими диверсантами в Брянской области

Также появилась новая информация об обстреле брянских населенных пунктов.

Телеграм-канал Baza сообщил о заходе диверсионной группы с Украины на территорию Брянской области.

По данным канала, обстрелу подвергся пограничный пункт на границе с Украиной. По предварительной информации, на территорию России зашла разведывательно-диверсионная группа. Это произошло недалеко от поселка Подывотье в Брянской области. Завязался бой, возможный район местонахождения диверсантов обстреляли из гранатометов и гаубицы.

Около 5.00 жители посёлка, Белая Березка Трубчевского района услышали взрывы и увидели столб дыма. По предварительным данным, это была попытка обстрела пограничного отделения на границе с Украиной.