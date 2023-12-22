Стена обрушилась в частном доме Брянска

Стена обрушилась в частном доме в Брянске, повредив газовую трубу. Об этом сообщили в городской администрации.

В городскую диспетчерскую службу поступила информация о ЧП от жильцов дома №41 на улице Лесной в Бежицком районе. В их жилище частично обрушилась кирпичная кладка в чердачном помещении. При аварии повреждения получила газовая труба и оборвался электропровод.

Прибывшие на место спасатели перекрыли газ и электроснабжение. Людей поселили в комплексный центр социальной адаптации населения.