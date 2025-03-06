Стражи порядка раскрыли кражу потерянного телефона в Брянске

Подозреваемого в краже потерянного телефона задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 30-летний житель Володарского района областного центра. Мужчина потерял свой мобильный телефон по пути от остановки общественного транспорта на улице Пушкина до дома. Ущерб составил 19 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что телефоном завладел ранее судимый 46-летний житель Брянска. Из найденного на улице гаджета он выбросил сим-карту владельца, вставил новую и стал пользоваться телефоном.

Смартфон полицейские изъяли. Фигуранту предъявили обвинение в краже. Уголовное дело рассмотрит суд.