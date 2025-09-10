Стражи порядка задержали разгромившего магазин брянца

Брянские стражи порядка задержали нетрезвого мужчину, разгромившего магазин. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Вечером 9 сентября в полицию поступила информация о происшествии в магазине в Комаричах. Мужчина разбил кирпичом стекло, ворвался в торговый зал и начал скидывать с полок бутылки с алкоголем.

Участковые уполномоченные оперативно задержали 27-летнего жителя Брянска. Мужчина уже не раз был судим за кражи, грабежи и уклонение от административного надзора. Медосвидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После ревизии и установления суммы ущерба правоохранители возбудят уголовное дело.