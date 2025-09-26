Студента брянский суд оштрафовал за мошенничество при получении гранта на развитие швейного производства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 23-летний студент.

В 2023 году фигурант получил грант на развитие швейного производства. Однако 500 тысяч рублей он израсходовал на другие цели.

Подсудимый возместил причиненный ущерб. Суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.