Суд арестовал машины брянского предприятия за коммерческий подкуп

Суд арестовал четыре машины брянского предприятия из-за заключение договоров за взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства о противодействии коррупции. Так, гендиректор коммерческой организации передал более двухсот тысяч рублей работнику другой фирмы за заключение договора на закупку масел и пластичных смазок как с единственным поставщиком.

По постановлению прокурора суд привлёк организацию к административной ответственности за незаконное вознаграждение. Фирма получила полмиллиона рублей штрафа, а также обязана вернуть сумму взятки. Для обеспечения исполнения наказания на четыре машины компании суд наложил арест

Ранее обвинительный приговор выслушал получатель коммерческого подкупа.