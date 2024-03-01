Суд арестовал машины брянского предприятия за коммерческий подкуп

Суд арестовал четыре машины брянского предприятия из-за заключение договоров за взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства о противодействии коррупции. Так, гендиректор коммерческой организации передал более двухсот тысяч рублей работнику другой фирмы за заключение договора на закупку масел и пластичных смазок как с единственным поставщиком.
По постановлению прокурора суд привлёк организацию к административной ответственности за незаконное вознаграждение. Фирма получила полмиллиона рублей штрафа, а также обязана вернуть сумму взятки. Для обеспечения исполнения наказания на четыре машины компании суд наложил арест
Ранее обвинительный приговор выслушал получатель коммерческого подкупа.
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