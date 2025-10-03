Суд Дятьково рассмотрел уголовное дело о незаконном оборот контрафактных сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд города Дятьково вынес приговор по уголовному делу о незаконной торговле контрафактными сигаретами. На скамье подсудимых оказались 52-летняя, 22-летняя и 40-летняя жительницы города Фокино.

В 2023 году участники организованной группы купили контрафактные сигареты. Они перевезли табачные изделия в арендуемые в городе Фокино контейнеры и торговую палатку для продажи.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 16 тысяч пачек сигарет на 2,6 млн рублей. Также соучастницы причинили ущерб владельцам товарных знаков.

Суд приговорил руководителя группы к двум с половиной годам колонии и полумиллиону рублей штрафа. Остальные соучастницы получили условный срок и штрафы. Приговор не вступил в законную силу.