Суд обязал брянское предприятие заплатить лишившейся пальца работнице. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру обратилась жительница города Клинцы. В феврале прошлого года при работе на хлебозаводе женщина получила серьёзную травму. Пострадавшей ампутировали палец и ногтевую фалангу на правой руке.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала выплатить пострадавшей 350 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.