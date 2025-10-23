Суд обязал чиновников в Почепе заплатить укушенному бездомной собакой мальчику

Суд обязал чиновников в Почепе заплатить мальчику, укушенному бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Почепа. В апреле 2025 года на улице Стародубской на её 10-летнего сына напала бродячая собака. Мальчик получил укушенные раны. Ему потребовалась помощь врачей.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Высшая инстанция взыскала с администрации Почепского района 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.