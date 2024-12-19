Суд оштрафовал брянца за мошенничество с чужим паспортом. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Суд Бежицкого района Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель областного центра.

В марте 2024 года мужчина на остановке общественного транспорта нашёл чужой паспорт гражданина РФ. С его помощью он трижды в салоне связи в кредит купил технику. гаджеты мужчина сдал в ломбард. Ущерб кредитным организациям превысил 90 тысяч рублей.

Часть денег фигурант вернул. Суд оштрафовал мужчина на 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.