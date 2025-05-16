Суд оштрафовал брянского бизнесмена за махинации с налогами.Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. Приговор выслушал 48-летний директор фирмы, занимающейся грузоперевозками. Фигурант предоставил в налоговый орган недостоверных сведений о стоимости сделок по продаже автотехники и полуприцепа. Он необоснованно вернул из бюджета более 400 тысяч рублей.

Подсудимый ущерб возместил. Суд оштрафовал его 350 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.