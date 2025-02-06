Суд оштрафовал брянского инженера за коммерческий подкуп на почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о коммерческом подкупе. Приговор выслушал бывший ведущий инженер-технолог производственно-технического отдела акционерного общества «Брянскпиво».

С 2017 по 2022 год мужчина получил свыше 760 тысяч рублей от представителей контрагентов АО за оперативную и беспрепятственную приемку их продукции. Преступление выявили оперативники УМВД.

Суд оштрафовал виновного на два миллиона рублей и запретил занимать руководящие должности в организациях на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.