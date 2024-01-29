Суд оштрафовал брянского тренера за обман работодателя

Суд оштрафовал брянского тренера на 150 тысяч рублей за обман работодателя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 47-летний бывший замдиректора спортивной школы.

С сентября 2020 года по апрель 2021 года мужчина предоставлял руководству учреждения недостоверные сведения о якобы проведённых им тренировках по футболу с детьми. За это он ежемесячно получал заработную плату. Ущерб бюджету города превысил 100 тысяч рублей.

Деньги обвиняемый вернул. Суд обязал его выплатить ещё 150 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.