Суд оштрафовал брянскую организацию за коррупционные преступления директора

Суд оштрафовал брянскую организацию на миллион рублей за коррупционные преступления директора. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Севского района выявили нарушения законодательства о противодействии коррупции. С 2018 по 2020 год директор брянской организации подкупила должностное лицо отдела образования администрации района. Свыше 100 тысяч рублей сотрудник получил за регулярное заключение договоров на услуги по обучению работников в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал организацию на один миллион рублей.