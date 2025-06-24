Суд оштрафовал бывшего главного консультанта государственной стройинспекции за взятки

Суд оштрафовал бывшего главного консультанта государственной стройинспекции на полмиллиона рублей за взятки от подрядчика. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о получении взятки должностным лицом. Приговор выслушал 52-летний житель Фокино, ранее занимавший должность главного консультанта отдела государственного строительного надзора государственной строительной инспекции (ГСИ) Брянской области.

В 2020 и 2021 годах фигурант получил взятки от представителя фирмы, которая строила Дворец спорта и спортивного центр с бассейном в Жуковке. За деньги и стройматериалы для ремонта дома обвиняемый обещал беспрепятственную приемку работ и невынесение предписаний о несоответствии работ проектно-сметной документации. Сумма взяток превысила 150 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновного на 500 тысяч рублей и лишил права занимать должности на госслужбе. Сумма взятки конфискована в доход государства. Решение не вступило в законную силу.