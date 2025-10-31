Суд оштрафовал комитет по ЖКХ брянской мэрии за свалку в Фокинском районе

Суд оштрафовал комитет по ЖКХ брянской мэрии на 100 тысяч рублей за свалку в Фокинском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. На обочине дороги на пересечении улиц Унечской и Коммунаров в Фокинском районе Брянска проверяющие обнаружили свалку порубочных остатков, строительных отходов и крупногабаритного мусора.

Прокуратура внесла представление главе Брянской городской администрации. После этого мусор с дороги убрали.

По инициативе надзорного ведомства комитет по ЖКХ Брянской городской администрации привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал учреждение на 100 тысяч рублей.