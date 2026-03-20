2026, 20 марта 15:35

Суд оштрафовал жительницу Трубчевска за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушала 40-летняя жительница Трубчевска.

С 2011 года по 2025 год фигурантка предоставляла в социальный отдел ложные сведения о проживании с детьми в зоне радиационного загрязнения в посёлке Буденый. Но на самом деле семья жила в Трубчевске. Сумма незаконно полученных выплат превысила 340 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновную на 100 тысяч рублей, а также обязал возместить ущерб государству. Приговор не вступил в законную силу.