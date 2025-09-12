Суд оштрафовал жителя Гордеевки за фальшивые водительские права, купленные в интернете. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о использовании заведомо поддельного удостоверения. На скамье подсудимых оказался житель Гордеевки.

В октябре 2024 года мужчина в интернете заказал поддельное водительское удостоверение на свое имя. Он заплатил за него почти 60 тысяч рублей. Документ фигурант получил через сервис доставки. Некоторое время спустя мужчину за рулём остановили сотрудники ГИБДД. Инспектору обвиняемый предъявил фальшивые права.

Суд оштрафовал виновного на 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.