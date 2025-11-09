Город32

Суд отобрал у брянца машину за нетрезвое вождение

2025, 09 ноября 14:29 Происшествия
Суд отобрал у брянца машину за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

 

Суд Трубчевского района рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Приговор выслушает 57-летний житель Почепского района.

Днём 10 июля фигуранта за рулём его автомобиля FORD KUGA остановили инспекторы ДПС на улице Володарского в Трубчевске. Мужчина оказался нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей. Иномарку конфисковали и обратили в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.

 

