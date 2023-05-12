Суд отправил брянца на шесть лет в колонию за убийство знакомого

Суд приговорил жителя села Шкрябино к шести годам колонии за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвинили 27-летнего жителя села Шкрябино Стародубского района.

Вечером, 14 октября 2022 года пьяный мужчина был в гостях у приятеля в городе Стародубе. Там он поссорился с другим гостем и жестоко избил его. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к шести годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.