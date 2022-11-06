Суд отправил брянца в колонию на 9 лет за жестокое убийство

57-летнего жителя Новозыбкова суд приговорил к 9 годам колонии за жестокое убийство знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 57-летнего жителя. 2 января пьяный мужчина у себя дома поссорился с 53-летним знакомым. Приятеля обвиняемый ударил кулаком в лицо, потом много раз ударил ножом. А затем мужчина из охотничьего ружья выстрелил гостю в голову. Потерпевший умер на месте.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным. Суд приговорил мужчину к девяти годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.