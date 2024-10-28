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Суд отправил брянца в колонию за кражи и вымогательство

2024, 28 октября 15:01 Происшествия
Суд отправил брянца в колонию за кражи и вымогательство
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Суд отправил брянца в колонию на пять с половиной лет за кражи и вымогательство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о краже, грабеже и вымогательстве.  Приговор выслушали 35-летний и 37-летний жители областного центра.

В июле 2023 года соучастники с пилорамы похитили строительные инструменты, стоимостью 23 тысячи рублей. А 35-летний фигурант в июле и декабре через телефоны двоих знакомых, зашёл в банковские приложения и перевёл сих счетов на свой свыше 400 тысяч рублей. Он же избил жителя Брянска и требовал у него 80 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда за якобы оскорбление его девушки. Злоумышленник забрал у мужчины золотой перстень стоимостью 29 тысяч рублей.

Суд приговорил 35-летнего мужчину к пяти с половиной годам в колонии, а его подельника — к условному наказанию. Решение не вступило в законную силу.

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