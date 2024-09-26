Суд отправил брянца в колонию за убийство приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм и вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался ранее судимый 36-летний житель Брянска. Днём 28 февраля 2024 года мужчина распивал спиртное с приятелями в подъезде общежития по улице Костычева. Произошёл конфликт. Фигурант жестоко избил знакомого. Тот позднее умер в больнице. Мужчине, который пытался защитить потерпевшего, обвиняемый сломал нос.
Также суд признал фигуранта виновным в неоднократном несоблюдении административных ограничений. Восемь с половиной лет он проведёт в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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