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Суд отправил брянца в колонию за убийство приятеля

2024, 26 сентября 08:25 Происшествия
Суд отправил брянца в колонию за убийство приятеля
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Суд отправил брянца в колонию за убийство приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм и вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался  ранее судимый 36-летний житель Брянска. Днём 28 февраля 2024 года мужчина распивал спиртное с приятелями в подъезде общежития по улице Костычева. Произошёл конфликт.  Фигурант жестоко избил знакомого.  Тот позднее умер в больнице. Мужчине, который пытался защитить потерпевшего, обвиняемый сломал нос.

Также суд признал фигуранта виновным в неоднократном несоблюдении административных ограничений. Восемь с половиной лет он проведёт в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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