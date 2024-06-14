Суд отправил брянца в колонию за убийство приятеля

Суд отправил брянца в колонию на семь лет за убийство приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 56-летний житель города Новозыбков.

Вечером 2 января пьяный мужчина в гостях у знакомой обострился с 42-летним приятелем. Фигурант жестоко избил оппонента. Потерпевший умер в больнице через четыре дня.

Суд приговорил виновного к семи годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.