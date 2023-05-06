Суд отправил брянца в колонию за убийство женщины

Суд отправил брянца в колонию на семь лет за убийство сожительницы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель Жуковского района.

3 ноября прошлого года пьяный мужчина в своем доме в поселке Олсуфьево поругался с сожительницей. Женщину он жестоко избил. От полученных травм потерпевшая умерла на следующий день.

Суд отправил мужчину на семь лет в колонию особого режима. Приговор в законную силу не вступил.