Суд отправил брянца в колонию за хранение и сбыт наркотиков

Жителя Стародуба суд отправил на три года в колонию за торговлю запрещенными веществами. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Стародубского района рассмотрел уголовное дело о сбыте и хранения наркотиков. На скамье подсудимых оказался 26-летний мужчина.

В сентябре прошлого года фигурант во дворе многоэтажки в городе Стародубе за шесть тысяч рублей продал более 40 граммов наркотика – марихуаны. Ещё более 940 граммов этого вещества он хранил дома.

Суд отправил мужчина на три года в исправительную колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.