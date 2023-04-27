Суд отправил брянца за 14 лет в колонию за жестокое убийство матери

На 14 лет в тюрьму отправится житель Брянска по решению суда за надругательство над матерью и жестокое убийство. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве и сексуальном насилии в отношении пожилой женщины. На скамье подсудимых оказался 51-летний сын жертвы.

По версии следователей, ночью 10 декабря 2022 года пьяный обвиняемый в квартире дома по улице Димитрова поссорился со своей пожилой матерью. Мужчина избил пенсионерку, совершил с ней действия сексуального характера, а потом задушил.

Суд приговорил виновного к 14 годам в колонии строгого режима и взыскал компенсацию морального вреда 1 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.