Суд отправил брянского подростка в колонию за сбыт наркотиков

Суд отправил брянского подростка в воспитательную колонию на четыре года за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. На скамье подсудимых оказался 16-летний житель Стародуба.

Подросток и его 18-летний знакомый откликнулись на предложение незнакомца в мессенджере о торговле наркотиками. 28 октября прошлого куратор сообщил подростку сведения о местонахождении более 1,4 грамма наркотика. Информацию фигурант передал знакомому, который приехал в Брянск. При попытке забрать наркотик из тайника его задержали оперативники.

Суд приговорил виновного к четырём годам в воспитательной колонии. Решение не вступило в законную силу.

Уголовное дело в отношении совершеннолетнего фигуранта выделено в отдельное производство.