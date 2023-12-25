Суд отправил двух брянцев в тюрьму за разбойное нападение на соседа

Суд отправил двух молодых брянцев в тюрьму на семь с половиной лет за разбойное нападение на соседа, а также причинение тяжёлых травм знакомому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью и разбое. Приговор выслушали 19-летний и 22-летний брянцы.
8 февраля 2023 года пьяные молодые люди на почве ревности поссорились с соседом по общежитию. Они избили его, причинив тяжкий вред здоровью.
А в ночь с 11 на 12 февраля фигуранты выбили дверь в комнату другого соседа по общежитию. Мужчину они били руками и ногами, а также стеклянной банкой и сковородой. А затем приятели забрали 98 тысяч рублей и мобильный телефон.
Суд приговорил виновных к семи с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
21.12.2023 14:53
Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде
Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,
20.12.2023 11:33
Время добрых дел
В Смоленске стартовала благотворительная акция. На минувшей неделе в Смоленской областной Думе по сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних и рождественских праздников открылась благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу». Отклик в сердцах Организатором мероприятия выступили областная Дума, Смоленская областная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», региональное отделение партии «Единая Россия», Смоленская епархия Русской православной церкви. В акции приняли участие учащиеся образовательных и социальных учреждений, воспитанники домов творчества,