Суд отправил двух брянцев в тюрьму за разбойное нападение на соседа

Суд отправил двух молодых брянцев в тюрьму на семь с половиной лет за разбойное нападение на соседа, а также причинение тяжёлых травм знакомому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью и разбое. Приговор выслушали 19-летний и 22-летний брянцы.

8 февраля 2023 года пьяные молодые люди на почве ревности поссорились с соседом по общежитию. Они избили его, причинив тяжкий вред здоровью.

А в ночь с 11 на 12 февраля фигуранты выбили дверь в комнату другого соседа по общежитию. Мужчину они били руками и ногами, а также стеклянной банкой и сковородой. А затем приятели забрали 98 тысяч рублей и мобильный телефон.

Суд приговорил виновных к семи с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.