Суд отправил двух молодых брянцев в колонию за ограбление знакомой

Суд отправил двух молодых брянцев в колонию почти на два года за ограбление знакомой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о грабеже. На скамье подсудимых оказались двое 22-летних жителей Гордеевки.

Ночью 4 января 2025 года молодые люди, надев на лица маски, через окно забрались в дом своей знакомой. Женщину они повалили на пол, набросили на её шею электрический шнур и потребовали деньги. Потерпевшая передала злоумышленникам 18 тысяч рублей.

Фигуранты признали вину. Они пояснили, что хотели отдохнуть с девушками и решили таким способом получить деньги на развлечения.

Суд приговорил виновных к году и 10 месяцам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.