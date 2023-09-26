Суд отправил под арест сбившего трех человек в Брянске водителя

Суд отправил под арест водителя, который на тротуаре в Брянске сбил двух женщин и девочку. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители продолжают расследование уголовного дела о резонансной аварии с тремя пострадавшими в Брянске. Напомним, в Володарском районе 26-летний водитель на KIA, уходя от столкновения, выехал на тротуар. Легковушка сбила двух женщин и трехлетнюю девочку. Ребенок получил тяжелые травмы.

Суд на время расследования отправил водителя под домашний арест.