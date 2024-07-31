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Суд отправил в колонию брянца за убийство сына сожительницы

2024, 31 июля 12:35 Происшествия
Суд отправил в колонию брянца за убийство сына сожительницы
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Суд отправил в колонию брянца за убийство 20-летнего сына сожительницы и хранение наркотиков. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм и хранении наркотиков. Приговор выслушал 45-летний житель Карачевского района.

28 ноября прошлого пьяный мужчина на улице возле дома в деревне Грибовы Дворы поссорился с 20-летним сыном своей сожительницы. Фигурант дважды ударил парня ножом в бедро, повредив артерию и вену. От кровопотери потерпевший умер на следующий день в больнице. Кроме того, полицейские при обыске в доме обвиняемого обнаружили более 40 граммов марихуаны. 

Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

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