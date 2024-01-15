Суд отправил в колонию брянца за взятку инспектору ДПС

Суд отправил на два с половиной года в колонию брянца за взятку инспектору ГИБДД. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о даче взятки сотруднику полиции. Приговор выслушал 44-летний житель деревни Макарово Жирятинского района.

29 января 2022 года обвиняемый перевел на банковскую карту инспектора ДПС 10000 рублей. Так он хотел помочь своей супруге избежать привлечения к административной ответственности. Женщина посадила за руль несовершеннолетнего сына.

Суд приговорил взяткодателя к двум с половиной годам в колонии общего режима. Решение не вступил в законную силу. Получатель взятки выслушал приговор суда ранее.