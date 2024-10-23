Суд отправил в колонию разбойника из Почепа

Суд отправил в колонию жителя Почепа за разбойное нападение на девушку и кражу у сожительницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о краже и разбое. Приговор выслушал 35-летний житель Почепского района.

В июле 2024 года мужчина пришёл в дом бывшей сожительницы в селе Семцы, чтобы забрать свои личные вещи. Но заодно он прихватил мобильный телефон женщины и 10 тысяч рублей наличными.

А в августе около стадиона «Юность» в Почепе фигурант напал на 19-летнюю девушку. Он схватил её за шею, сорвал золотую цепочку, душил и потребовал деньги. Девушка отдала ему банковскую карту. Нападавший не стал брать платёжное средство и сбежал.

Суд приговорил виновного к году и 10 месяцам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.