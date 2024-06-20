Суд отправил в колонию сотрудницу брянского интерната за мошенничество

Суд отправил в колонию сотрудницу Трубчевского психоневрологического интерната за хищение денег у пациентов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трубчевский районный суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушала 45-летняя женщина.

С марта по август 2022 года обвиняемая работала специалистом по социальной работе Трубчевского психоневрологического интерната. Женщина несла ответственность за деньги получателей социальных услуг. Имея доступ к банковским счетам, она похитила около 160 тысяч рублей у пяти пациентов учреждения.

Обвиняемая возместила ущерб. Суд назначил виновной два года колонии. Отбывать наказание она будет после достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Приговор не вступил в законную силу.