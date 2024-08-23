Суд отправил в колонию виновницу смертельной аварии в Дятьково

Суд отправил в колонию на пять с половиной лет виновницу смертельной аварии в Дятьково. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Приговор выслушала 43-летняя жительница Дятьково.

10 мая 2024 года около 3 часов ночи пьяная женщина села за руль своего автомобиля Geely. При движении задним ходом около кафе «Грация» на улице Ленина она сбила 43-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая умерла от полученных травм.

Суд приговорил виновную к пяти с половиной годам в колонии-поселении. На два года женщина лишилась водительских прав. Приговор не вступил в законную силу.