Суд отправил жительницу брянского села в колонию за убийство сожителя

Суд отправил жительницу брянского села в колонию на восемь лет за убийство сожителя. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказалась жительница села Бяково Навлинского района.

Вечером 2 января 2025 года нетрезвая женщина у себя дома по улице Садовой поссорилась с сожителем. Она стала угрожать убийством мужчине. А через некоторое дважды ударила его кухонным ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия от полученных ранений.

Суд приговорил виновную к восьми года и 10 дням в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.