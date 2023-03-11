Суд озвучил приговор брянцу за грабёж и убийство

Суд на 11 лет отправил в колонию брянца за грабёж и убийство приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитет.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве, незаконном проникновении в д и грабеже. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Клинцов.

Ночью 29 июля 2022 года мужчина, разбив окно, проник в дом женщины на улице Первомайской в городе Клинцы. Он похитил мобильный телефон и кроссовки.

11 августа фигурант в своей комнате общежития по улице Мира поссорился со знакомым. Он жестоко избил приятеля. Потерпевший умер на месте.

Суд приговорил брянска к 11 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.