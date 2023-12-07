Суд озвучил приговор жителю Дятьково за покушение на убийство матери

На 6 лет в колонию отправил суд 18-летнего жителю Дятьково за попытку убить собственную мать. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Дятьково рассмотрел уголовное дело о покушении на убийство. Приговор выслушал 18-летний юноша.

21 августа парень в состоянии наркотического опьянения поссорился со своей 40-летней матерью. Родственницу он ударил ножом в шею, а когда женщина упала, стал избивать её ногами. За потерпевшую вступился сожитель. Он защищал её от нападавшего до приезда полиции и скорой медицинской помощи. Женщина осталась жива.

Подсудимый свою вину в суде не признал. По его словам об убийстве он не думал. Также не наказывать сына попросила сама потерпевшая.

Суд учёл мнение прокуратуры, а также то, что парень признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности.

Шесть лет и один месяц виновный проведёт в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.