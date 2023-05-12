Суд приговорил главврача брянской больницы к пяти годам колонии и штрафу в пять млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Советский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о получении взятки в отношении уже бывшего главного врача больницы. С февраля 2018 года по октябрь 2021 года руководитель медучреждения по предварительному сговору с заведующей аптекой получили от индивидуального предпринимателя 2,7 млн рублей за заключение договоров на поставку медицинских товаров.
Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн 470 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
Ранее заведующую аптекой осудили на 4 года колонии и 6 млн рублей штрафа. Взяткодателя суд обязал заплатить 2 млн 450 тысяч рублей штрафа.
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