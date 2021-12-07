Суд признал жителя Брянска виновным в убийстве матери

Подозреваемый избил пожилую женщину молотком.

Брянский районный суд Брянской области вынес приговор в отношении 38-летнего жителя областного центра. Следствие установило, что в августе этого года подозреваемый поссорился с матерью и несколько раз ударил её молотком по голове. Пожилая женщина умерла. Подозреваемый решил скрыть преступление и закопал тело на дачном участке.

Суд приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил.