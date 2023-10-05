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Суд в Брянске вынес приговор лидеру банды «Саранские»

2023, 05 октября 08:36 Происшествия
Суд в Брянске вынес приговор лидеру банды «Саранские»
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Руководителя банды «Саранские» брянский суд приговорил к 19 годам тюрьмы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело отношении 61-летнего лидера банды «Саранские» Виталия Кириенко. Его обвинили в руководстве бандой, убийстве, вымогательстве, покушении на мошенничество, фальсификации доказательств и посредничестве во взяточничестве.

Правоохранители установили, что Кириенко до 1998 года вступил в созданную уроженцем города Саранска Геннадием Кулаевым банду «Саранские». После 2002 года он её возглавил. В разные годы в банду входило не менее 19 участников. У них были пистолеты и автоматы с боеприпасами, а также гранаты.

Банда совершила несколько тяжких и особо тяжких преступлений в регионе, в том числе убийство депутата Брянского городского совета Александра Ищенко, предпринимателя Петра Кожемяко.

Лидер банды признал свою вину в полном объеме и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил его к 19 годам в колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 2,7 млн рублей.

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