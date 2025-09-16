Суд взыскал с владельца счёта похищенные у жительницы Локтя деньги

Суд взыскал с владельца счёта 65 тысяч рублей, похищенных у матери ребенка-инвалида из посёлка Локоть. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Брасовского района защитили права матери ребенка-инвалида из посёлка Локоть. Женщину обманули телефонные мошенники. Потерпевшая перевела злоумышленникам 65 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что счётом, куда ушли деньги, владеет житель Москвы. Суд обязал взыскать с него все похищенные деньги. Исполнение решения контролирует прокуратура.