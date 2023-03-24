Суд ждёт 19-летнюю жительницу Брянска за убийство возлюбленного

19-летняя жительница Брянска предстанет перед судом за убийство возлюбленного из-за ревности. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве в отношении 19-летней жительницы областного центра.Трагедия разыгралась 1 января в квартире многоэтажке на улице Красноармейской. Нетрезвая девушка приревновала своего 27-летнего сожителя. Последним аргументом в споре с возлюбленным стал кухонный нож. Мужчина получил удар в грудь. Потерпевший покинул квартиру и умер около подъезда.

Обвиняемая признала себя виновной. Ей грозит до 15 лет в колонии.