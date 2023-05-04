Суд ждёт брянца, установившего видеокамеру в квартире знакомой

Перед судом предстанет житель Брянска, установивший видеокамеру в гардеробе квартиры своей знакомой. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни и жилища, а также использования прослушивающих устройств. В преступлении обвиняют 35-летнего жителя города Брянска.

По версии следствия, 3 марта 2023 года мужчина незаконно проник в квартиру своей знакомой в доме по улице Есенина в областном центре, открыв дверь ключом. В гардеробе квартиры он установил скрытую видеокамеру с накопителем информации и передатчиком видеозаписей через интернет. Оборудование он спрятал в коробку из-под обуви.

Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД России по Брянской области. Уголовное дело направлено в суд.