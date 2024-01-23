Суд ждёт жителя Навли, насмерть забившего приятеля

Перед судом предстанет житель Навли, забивший до смерти знакомого и закопавший его у кладбища. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Навлинский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвиняют 36-летнего жителя райцентра.

По версии следствия, 29 октября прошлого года пьяный фигурант у себя дома поссорился с 57-летний знакомым. Он жестоко избил гостя. Он полученных травм потерпевший умер на месте. Фигурант вывез труб и закопал недалеко от поселкового кладбища.

Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.